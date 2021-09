Bronte, 13 mln di euro per la bretella di collegamento fra la Strada statale 284 e viale Kennedy

È stato pubblicato il decreto di accertamento da oltre 13 milioni di euro per costruire la bretella di collegamento fra la Strada statale 284 e viale Kennedy nel Comune catanese di Bronte. A renderlo noto è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. "Il governo Musumeci ha mantenuto l’impegno. Prende forma, infatti, il percorso per realizzare un’opera strategica che la città di Bronte attende da anni. Dopo la firma del decreto di accertamento da parte del dirigente del dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, i lavori potranno essere mandati in gara entro settembre», dice Falcone.

Le somme ammontano complessivamente a 13.387.800 euro. "Si tratta di una somma ingente che la Regione destina al Comune non solo per realizzare un collegamento essenziale per la sicurezza dell’abitato - aggiunge Falcone - ma anche per creare un’infrastruttura che favorirà lo sviluppo economico della 'città del pistacchiò. La Zona artigianale e tutti gli opifici avranno la possibilità di avvalersi di uno snodo diretto verso la viabilità extraurbana, decongestionando la città dal traffico e migliorando la vita quotidiana di imprese e famiglie».

