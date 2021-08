Bruciano rifiuti in strada: denunciati dalla polizia

Non è bastata la "lezione" dei roghi che hanno colpito Catania nei giorni scorsi. L'abitudine di dare fuoco ai rifiuti è una "cultura" atavica nell'inciviltà dei catanesi che - almeno stavolta - è stata stoppata.

Pubblicità

Grazie a una segnalazione giunta alla sala operativa della questura, infatti, gi agenti delle Volanti, intorno alle 4 del mattino, sono entrati in azione individuando e bloccando due persone che avevano appena appiccato il fuoco a dei rifiuti in via del Falcetto, nel quartiere periferico di San Giorgio. Proprio questo quartiere era stato al centro degli incendi disastrosi di una settimana fa (soprattutto in via Fossa della Creta)

Entrambi gli uomini, uno di 32 e un pregiudicato di 34 anni, alla vista della Volante hanno tentato di spegnere le fiamme e, su perentoria intimazione dei poliziotti, hanno poi provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi prima di essere indagati a piede libero per il reato di combustione illecita di rifiuti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA