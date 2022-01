Incendio in una abitazione, uomo salvato per miracolo dai vicini

Incendio stamane in una un'abitazione al primo piano di una palazzina in via Roma angolo con via Soldato Vitale a Calatabiano. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e un'autobotte dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Pubblicità

La squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato il proprietario all'esterno dell'abitazione con ustioni in varie parti del corpo e sintomi da intossicazione da fumo. Era svenuto all'interno dell'abitazione e, alcuni vicini, lo avevano portato in salvo all'esterno. Consegnato alle cure dei sanitari è stato trasporto all'ospedale di Taormina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale del Comune di Calatabiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA