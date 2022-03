Camere di commercio, la scure del Cga che sospende le nomine dei commissari

Sospese le nomine dei commissari per le Camere di commercio di Catania e quella unica per Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani: il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) ha accolto un ricorso che come effetto produce la sospensione del decreto con con cui il ministero per lo Sviluppo economico aveva indicato i commissari.

Secondo il Cga le nomine sono state fatte prima che di fatto venissero istituite le due nuove CamCom. «Pertanto si ritorna alla situazione precedente ed è momentaneamente bloccato questo obbrobrio della Camera di commercio unica per cinque province», commenta il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale.

"Questa novità - aggiunge - mette ora i territori e la politica nelle condizioni di poter ragionare meglio e più intelligentemente sul da farsi, avendo tra gli obiettivi l'istituzione della quinta Camera di commercio e mettendo da parte, almeno per ora, questa ipotesi aberrante della Camera unica per cinque province. Si riparta, dunque, dal quadro precedente - conclude - e rimettendo al centro il confronto tra territori e istituzioni ad ogni livello, e mettendo in primo piano le necessità delle aziende e il tessuto produttivo di ogni provincia».



