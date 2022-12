Capodanno, i divieti del Comune per "blindare" piazza Duomo e piazza Università

Il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese ha emesso un’ordinanza con cui vieta dal 28 al 31 dicembre dalle 20 alle 6 del giorno successivo di introdurre nel raggio di 200 metri da Piazza del Duomo e Piazza Università oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità. Lo rende noto il Comune. L’obiettivo è «garantire un regolare svolgimento delle manifestazioni artistiche». Considerato anche il prevedibile afflusso di persone, è stato inibito anche di portare con sé valigie, zaini di dimensioni superiori a 30 centimetri di altezza, spray e liquidi irritanti e di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semiprofessionale (GoPro). Sono vietati anche i mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro o alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo) e il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi tipo, compresi spumanti e champagne.

