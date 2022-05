Catania, aggredisce la compagna incinta: arrestato dai carabinieri

Un giovane di 28 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri a Catania perché accusato di aver aggredito la compagna in avanzato stato di gravidanza al culmine di una lite. I militari sono intervenuti in via Tetulla avvertiti da un vicino che aveva assistito alla scena e che aveva allontanato l’aggressore dalla vittima evitando ulteriori e più gravi conseguenze per la donna, che è stata trasportata in ospedale.

Pubblicità

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Il compagno avrebbe rimproverato il figlioletto della donna e la madre l’avrebbe difeso provocando l’ira del 28enne, che avrebbe aggredito verbalmente la donna e poi, dopo averla schiaffeggiata e strattonata, l’avrebbe trascinata fino in camera da letto, dove le si sarebbe avventato contro premendole l’addome. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto.

Inizialmente posto agli arresti domiciliari in casa di un suo familiare, è stato liberato e nei suoi confronti è stata applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA