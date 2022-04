Catania, al progetto a sostegno di genitori e bimbi in difficoltà

Librino, San Giovanni Galermo, Nesima/ Monte Po e Villaggio Dusmet sono i quattro quartieri di Catania che accoglieranno le attività del progetto "Zero, tre&via!" con poli integrati di servizi di cura e educativi per minori sino ai tre anni, attività di sostegno a genitorialità e maternità, conciliazione famiglia-lavoro. L’iniziativa intende implementare azioni sinergiche su territori che rilevano problematiche comuni, la realizzazione di spazi educativamente attrezzati per il supporto alla genitorialità e all’infanzia (bambini 0-3 anni) mirando in particolare all’accoglienza e presa in carico di bimbi (e loro genitori) in situazione di povertà educativa oltre che socio-economica.

Questi spazi si configureranno come centro di incontro, facilitatore dell’inserimento e integrazione sociale precoce, attraverso "il gioco", considerato non soltanto un diritto fondamentale del bambino ma strumento indispensabile per lo sviluppo e la crescita. Il progetto è stato illustrato nella sede dell’associazione Talità Kum alla presenza dell’assessore Giuseppe Lombardo e del presidente del VI Municipio Alfio Allegra. "Il progetto - ha detto Lombardo - nasce come risposta alla necessità riscontrata dai servizi sociali del Comune nei quartieri riguardo al fabbisogno di risorse da dedicare alla prima infanzia, a servizi di supporto alla genitorialità e a nuclei familiari in situazione di forte disagio e difficoltà dal punto di vista socio-economico e relazionale (famiglie povere, monogenitoriali, con problemi con la Giustizia). Situazioni che, sommate al continuo impoverimento di ampie fasce della popolazione del quartiere, producono malessere e disorientamento nelle famiglie e ricadute negative a livello della comunità locale. Si rivela dunque un bisogno concreto di azioni che siano di supporto alla genitorialità».



