Catania, arrestato a Librino 20enne in possesso di 6,7 kg di marijuana e 230 gr di cocaina

Più di 6 chili e 700 grammi di marijuana e 230 grammi cocaina sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Catania nell’abitazione del quartiere di Librino di un giovane di 20 anni, F.L., che è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti diversi oggetti idonei al taglio e al confezionamento della sostanza come pentole, bicarbonato di sodio, guanti in lattice, carta stagnola, macchina per sottovuoto, bilancia, buste in plastica. Il 20enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

