Catania, col calesse tra le auto e a forte velocità: denunciato "fantino", sequestrato il cavallo

La Polizia a Catania ha bloccato in piazza Caduti del mare un minorenne che guidava a folle velocità un calesse trainato da un cavallo nel traffico cittadino. Nonostante gli agenti gli avessero intimato più volte l’alt, il giovane aveva continuato la sua fuga creando pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni. Il giovane è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Il cavallo è stato sequestrato. Era custodito in una stalla di fortuna nel Cortile Doberdò senza alcuna autorizzazione e in pessime condizioni igieniche. Il proprietario, un cittadino straniero, è stato sanzionato.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA