Catania, controlli a Librino tra allacci abusivi alla rete elettrica e auto senza assicurazione

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi (CT) e con l’ausilio di personale della società E-Distribuzione, hanno svolti diversi controlli finalizzati al contrasto dell’illegalità nel quartiere Librino di Catania.

I controlli hanno permesso di deferire una catanese di 26 anni, amministratore unico di un’azienda attiva nel settore della raccolta e smaltimento di materiale ferroso, per avere omesso la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro nonché per avere redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR) senza apporvi una data certa e senza avvalersi della consulenza del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (per le inosservanze riscontrate sono state elevate ammende per oltre 5.500,00 euro); denunciare 8 persone gravemente indiziate di furto aggravato per aver sottratto indebitamente energia elettrica in danno del fornitore mediante “allaccio con fili volanti”; identificare 15 persone e verificare 4 autovetture per controlli stradali, elevando 5 sanzioni amministrative per guida senza patente e mancata copertura assicurativa, per un ammontare complessivo superiore a 6.000 euro.

