Catania, dal 2 maggio la carta d'identità si ottiene solo con pagamento elettronico

Dal prossimo 2 maggio gli uffici dei servizi Demografici nel centro direzionale di via La Marmora e nei sei Municipi cittadini di Catania rilasceranno la carta d’identità esclusivamente con pagamento elettronico, come previsto a livello nazionale dal Codice dell’amministrazione digitale. La nuova procedura apporterà importanti semplificazioni in termini contabili, di trasporto e custodia dei valori, con l’eliminazione del contante per circa 50mila operazioni l’anno.

Il versamento previsto per l’emissione della carta d’identità, il cui costo è fissato in 25 euro, potrà essere effettuato in tre modalità: tramite Pos allo sportello, online dal sito EtnaPay del Comune di Catania o con Lottomatica, con avviso di pagamento da compilare e stampare.

Sempre dal 2 maggio sarà possibile prenotare l’appuntamento per la Carta d’identità elettronica (Cie) e lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o sul sito del Comune o in una delle sedi della direzione Servizi demografici.



