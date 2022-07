Catania: donna uccisa a coltellate nella sua casa, tra i sospettati un minorenne

Una 32enne è stata uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania. Secondo quanto si è appreso è stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio. Il suo corpo è stato trovato a terra dalla polizia avvertita da una telefonata al 112. Non sono stati resi noti particolari sul delitto che sarebbe stato commesso nella tarda serata di ieri e su cui indaga la squadra mobile.

Nell’omicidio potrebbe essere coinvolta una persona non maggiorenne: l’inchiesta è infatti coordinata dalla Procura per i minorenni.

Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Salvatore Di Giacomo, nel quartiere San Cristoforo. Una donna aveva chiamato il 112, numero unico per le emergenze, segnalando rumori sospetti provenire da quell’abitazione. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno sfondato la porta e all’interno, in una stanza, hanno trovato il corpo della 32enne privo di vita e in una pozza di sangue e con segni di ferite da taglio.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro. La donna era separata da un po’ di tempo e viveva in quella casa con i due figli, i quali per fortuna ieri notte non c’erano perché pare fossero dai nonni.

