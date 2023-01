Catania, evade dai domiciliari per andare a fare la spesa

E’ evaso dai domiciliari per andare a fare la spesa. I Carabinieri della stazione Playa hanno arrestato in flagranza un 38enne catanese, pregiudicato per reati contro la persona, per il reato di “evasione”. I militari hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo, sottoposto ai domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico, che tuttavia si trovava fuori casa senza alcuna autorizzazione. Il 38enne infatti, autorizzato in altri giorni della settimana a svolgere attività lavorativa, si era indebitamente allontanato dal suo appartamento nel “giorno di riposo”, non preavvisando le Forze dell’Ordine. Immediate quindi le ricerche, che hanno consentito di rintracciarlo nelle vicinanze, mentre si trovava in compagnia di alcuni familiari, con i quali si era tranquillamente recato a fare la spesa.

