Catania, gli asili nido comunali riaprono il 20 ottobre

Riapriranno il prossimo 20 ottobre gli asili nido comunali di Catania. Undici strutture, cinque delle quali da poco ristrutturate, sono pronte ad accogliere circa 400 bambini nella fascia di età da zero a tre anni nell’ambito delle attività coordinate dalla direzione Famiglia e politiche sociali. L’apertura è prevista dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.

Lo rende noto il Comune del capoluogo etneo. Le educatrici comunali, supportate dal personale ausiliario, si prenderanno cura dei piccoli con un progetto educativo finalizzato al benessere e potenziamento cognitivo, emotivo e sociale dei bimbi. Queste le undici strutture, a partire dalle cinque ristrutturate e consegnate la settimana scorsa: La Sirenetta, via Acquicella Porto 26; Ali Fiorite, via C. Forlanini 129; Le Coccinelle, via Galermo 162; L’Arcobaleno, via Stanislao Cannizzaro 129; L'Isola Felice, viale Seneca 16 (Villaggio Sant'Agata); I Fantastici Folletti, via Acquicella 62; Giostra dei Bimbi, via Caduti del Lavoro 143; Raggio di Sole, via Narciso 3; Tra Ginestre e Formiche, viale Tirreno 1; Il Bruco e la Mela, via Raccuglia 12; Tom&Jerry, via del Nespolo 51.



