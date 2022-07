Catania, i cani lasciati sul terrazzo sotto il sole cocente: denunciata una donna

Cani lasciati in terrazza sotto il sole cocente e costretti in aguste cucce: i carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato per maltrattamento di animali una 47enne catanese. I militari sono intervenuti in via Cristoforo Colombo dove era stata segnalata la presenza di cani abbandonati. I carabinieri, giusti sul posto sono riusciti ad accedere sul terrazzo e hanno riscontrato effettivamente la presenza di due cani meticci di media taglia, lasciati sotto il sole cocente, in cattivo stato di salute e costretti in anguste cucce. Personale specializzato del Reparto Ambientale della Polizia Locale è intervenuto ed ha provveduto a sequestrare entrambi i cani e a trasportarli presso una struttura idonea per le cure del caso. Nel corso della verifica è stata altresì multata la citata donna per non aver messo il previsto microchip ad uno dei due cani.

