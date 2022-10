Catania, in Cattedrale la commemorazione dei penalisti scomparsi

Catania commemora i penalisti etnei scomparsi. Una messa sarà celebrata lunedì 31 ottobre alle 16.45 in Cattedrale su iniziativa della Camera penale di Catania Serafino Famà. La funzione religiosa sarà celebrata dall’arcivescovo Luigi Renna. «Da quest’anno in poi desideriamo, con infinito affetto, riprendere le fila di un discorso umano che, purtroppo, è stato interrotto da eventi imprevedibili», scrivono i membri del direttivo Francesco Antille, Vittorio Basile, Francesco Branca, Tania Occhipinti, Deborah Vanessa De Santis, Michele Liuzzo e Giampiero Torrisi.

«Nel fare ciò desideriamo ribadire che la memoria tra gli uomini è tutto e che l’affetto non viene meno mai neppure dinanzi alla morte – scrivono i penalisti– Le nostre vite si sono incrociate, in certi casi intensamente, altri per via fugace, altri ancora solo per memoria; ma abbiamo vissuto assieme una parte della nostra storia umana. Ci lega il ricordo ma anche la certezza di come possa essere indissolubile il legame cementato dal rispetto, dalle cose egregie e buone a cui abbiamo dedicato ogni possibile momento, anche con inevitabili fragilità».

