Catania, in piazza Europa troppi "indisciplinati" alla guida: 156 multe

Centocinquantasei verbali di violazione del Codice della strada, quindici fermi amministrativi e cinque sequestri amministrativi del mezzo: è il bilancio dell’attività di controllo svolta dal reparto Viabilità della Polizia municipale in piazza Europa, a Catania.

Pubblicità

In particolare, 66 verbali sono stati elevati ai danni di conducenti di ciclomotori per guida senza casco, con conseguente fermo amministrativo del mezzo per 2 mesi; 34 verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli, con notifica di un verbale aggiuntivo di 85 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente; 22 verbali per assenza di copertura assicurativa, con sequestro del veicolo; 11 verbali per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 10 verbali per mancanza di revisione; 7 verbali per divieto di sosta; 4 verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 2 verbali per circolazione sul marciapiedi o, comunque, fuori dalla carreggiata. "L'analisi dei dati statistici, compresa la drastica diminuzione dei verbali per circolazione sul marciapiedi, e dalla verifica delle aree pedonali di Piazza Europa, che sabato sera risultavano libere da motorini e totalmente fruibili, evidenzia come i servizi di controllo nell’area di Piazza Europa stiano iniziando a dare i propri frutti, agendo anche da efficace deterrente", fanno sapere dal Comune di Catania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA