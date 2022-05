Catania, indignazione per il video del ragazzo sul monopattino spinto per terra: «Ci fanno passare tutti per fuori di senno»

«Non è tollerabile. Sono arrabbiato prima come cittadino, poi come amministratore. Ci fanno passare tutti per persone senza senno». Andrea Barresi, assessore alla Polizia locale, così commenta il breve video che riprende lo spintone dato da due giovani a bordo di uno scooter (che poi se la ridono) a un ragazzino in monopattino che transitava sulla pista ciclabile del lungomare. Inevitabile la caduta, rovinosa, non si sa con quali conseguenze. Il video è stato pubblicato sulla pagina Fb “Inciviltà a Catania”.

«È un atto inqualificabile e vergognoso - prosegue Barresi - il ragazzino in monopattino avrebbe potuto farsi male seriamente, oltre alle violazioni varie del codice della strada, ma neanche con l'esercito si possono fermare i deficienti. Sul lungomare è attualmente attiva la telecamera all'incrocio con piazza Nettuno, collegata con Prefettura e forze dell'ordine, le altre saranno attive tra circa 20 giorni».

