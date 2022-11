Catania, la rapina di via Palermo: «Il complice si era già autoaccusato»

A parziale rettifica dell’articolo pubblicato ieri sull’arresto del 34enne complice della rapina del 12 ottobre scorso avvenuta in un distributore di carburanti di via Palermo, la legale di Giovanni Spina precisa che l’interrogatorio del suo assistito è avvenuto ben 13 giorni dopo quello del co-indagato. Ed è stato il 34enne a rendere per primo dichiarazioni all’autorità giudiziaria, ammettendo gli addebiti e fornendo dettagli della rapina nel corso della quale in maniera accidentale è rimasto ferito da un colpo di fucile. Spina, dopo la misura cautelare, ha quindi solo confermato quanto già ricostruito dai poliziotti nel corso delle indagini. Gli agenti infatti, dopo la segnalazione dei medici del pronto soccorso dell’arrivo di un ferito da arma da fuoco, hanno collegato i due fatti.

