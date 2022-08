Catania: maximulte a due discoteche, una alla Plaia e l'altra Scogliera

Maxi multe della polizia a due note discoteche di Catania, finite al centro dei controlli della squadra amministrativa. Una discoteca si trova alla Scogliera, sul lungomare tra Catania e Aci Castello, impiegava servizaio d'ordine non iscritto nell’apposito elenco prefettizio. Il titolare è stato denunciato e sono scattate multe per 1.666 euro. Il titolare dell’altra sala da ballo, che si trova sul lungomare della Plaia, è stato invece denunciato perché il locale non ha osservato l’orario di chiusura stabilito per le 3, oltre ad aver impiegata un numero di addetti antincendio inferiore a quello imposto dalla legge. Il prorpietario dovrà pagare una sanzione di 6.666 euro perché non interrompeva la vendita e la somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche alle 3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA