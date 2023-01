Catania, nuovo corso di laurea in Medicina in lingua inglese

Via libera dal governo Schifani a un nuovo corso di laurea magistrale in "Medicine and Surgery" in lingua inglese all’Università di Catania. Su proposta degli assessori per la Salute, Giovanna Volo, e per l’Istruzione, Mimmo Turano, la giunta regionale ha approvato l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale LM-41 che sarà attivato nell’ateneo catanese e interamente erogato in inglese.

La proposta aveva già incassato l’approvazione all’unanimità da parte Comitato regionale universitario della Sicilia, a seguito delle valutazioni tecniche positive fatte dal Dasoe relativamente alla progettazione e alle finalità del percorso formativo magistrale a ciclo unico. "Una buona notizia per il carattere innovativo sul fronte dell’offerta formativa e didattica. Il corso, svolgendosi in inglese, è un tassello importante per la ricerca internazionale in campo medico sanitario a vantaggio della Sicilia che ha bisogno di nuovi medici competenti e qualificati con alle spalle un’alta formazione di caratura internazionale che risponda ai sempre più complessi bisogni di salute", ha commentato l’assessore per la Salute, Giovanna Volo. "La giunta Schifani ha accolto favorevolmente la proposta del rettore dell’Università degli Studi di Catania Francesco Priolo di istituire il corso magistrale in inglese sia per la valenza formativa sia per il pregio dell’iniziativa. L’offerta formativa in campo medico si arricchisce di un ulteriore fiore all’occhiello che proietta i futuri medici ancora di più nel mercato del lavoro", ha detto l’assessore regionale per l’Istruzione, Turano.



