Catania, operazione Tiffany: ecco i nomi degli arrestati

I carabinieri nell'ambito dell'operazione antidroga Tiffany hanno arrestato 13 persone (8 in carcere e cinque ai domiciliari). In tutto gli indagati sono 19 (per altri sei c'è l'avviso della conclusione delle indagini)

Pubblicità

In carcere sono finiti:

Stefano Mario Balsamo, noto come "Stefano do spasciu", 58 anni, di Aci Bonaccorsi; Giuseppe Bonanno, di 33 anni, di Catania; Sergio Cannavò, 49 anni di Catania; Daniele Mangiagli, 36 anni di Catania; Antonino Sapiente, 41 anni di Catania; Salvatore Sardo, 69 anni di Valverde; Santo Vitale, noto come “Santo panini”, di 58 anni di Catania; Francesco Vittorio, noto come “Ciccio pesce o mangioglio”, 46 anni di Catania.

Agli arresti domiciliari sono finiti:

Carlo Frezza, di 55 anni di Catania; Emanuele Mauro Sebastiano Guarnaccia, di 38 anni di Catania; Marco Maria Nastasi, 33 anni di Catania; Melania Rapisarda, di 27 anni di Catania; Carlo Trovato, noto come "Carletto", di 43 anni di Catania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA