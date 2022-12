Catania, panchina bianca in piazza Trento in ricordo delle vittime della strada

Ricordare le vittime della strada, mantenere in vita la loro memoria e sensibilizzare l’opinione pubblica. Stamattina in piazza Trento a Catania erano tutti intorno alla panchina bianca: rappresentanti del III municipio di Catania, le associazioni di categoria e una nutrita rappresentanza di familiari e amici di coloro che oggi non ci sono più. Tutti uniti per lanciare un messaggio e ribadire che le norme del codice stradale ci sono e vanno rispettate sempre.

«Bisogna insegnare alle giovani generazioni ad essere più prudenti alla guida- afferma il consigliere del municipio di “Borgo-Sanzio” Orazio Grasso- da 10 anni affrontiamo questa problematica per sensibilizzare tutti. L’auto va utilizzata sempre con prudenza e accortezza perché può diventare un’arma a tutti gli effetti».

Un messaggio forte e chiaro ribadito dal presidente della III commissione consiliare Diego Strano. «Le statistiche dicono che in Italia muoiono 8 persone al giorno. Sono dati terribili ma che rendono l’idea della gravità del problema. Molti incidenti mortali sono causati dalla disattenzione e dal mancato rispetto del codice stradale. Non solo, tanti si mettono alla guida in stato di ebrezza e tutto ciò è intollerabile».

Distrazioni, l’alta velocità, uso del cellulare, uno stato fisico alterato da droghe o da alcool ed ecco che l’incidente è dietro l’angolo. «Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro e dev’essere appreso sin dai banchi di scuola- sottolinea Pietro Crisafulli, padre di Domenico che chiede ancora giustizia per suo figlio- perdere un famigliare in un incidente è un dolore indescrivibile. La panchina oggi rappresenta un segnale importante ma le istituzioni devono essere più presenti».

A conclusione della manifestazione breve momento di raccoglimento a cui hanno partecipato anche il presidente del III municipio Paolo Ferrara e i rappresentanti di Palazzo degli Elefanti.

