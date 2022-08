Catania, parteciparono a una rissa al porto per uno sguardo di troppo: 5 Daspo Willy

Il Questore di Catania ha emesso un 'Daspo willy' nei confronti di cinque giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni che alla fine del maggio scorso avrebbero preso parte a una rissa davanti a una discoteca in via Cardinale Dusmet causata dalle avances fatte a una giovane che aveva reagito colpendo il molestatore con uno schiaffo, scatenando così la reazione di quest’ultimo, del suo fidanzato e di altri amici. Un ragazzo estraneo ai fatti, intervenuto per tentare di sedare la rissa, era stato gravemente ferito con un coltello e aveva riportato profondi tagli alla testa e al collo giudicati guaribili in 40 giorni. Tra i destinatari anche la ragazza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA