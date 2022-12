Catania, per 168 puc il regalo di Natale: orario passa da 24 a 36 ore

Centosessantotto lavoratori ex Puc del Comune di Catania stamane in municipio hanno firmato i contratti per il prolungamento dell’orario di servizio da 24 a 36 ore settimanali, dopo un percorso di precariato durato oltre vent'anni. Ad accogliere i dipendenti nel salone Bellini c'era, tra gli altri, il commissario straordinario del Comune Federico Portoghese affiancato dal capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro. Il nuovo contratto è stato reso possibile dall’approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) della richiesta del Commissario straordinario recante il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Catania. (ANSA).



