Catania: pesanti apprezzamenti e avances alla giovane commessa di un negozio, arrestato per stalking

Da circa due settimane si presentava nel negozio da cibo da asporto nel centro di Catania dove la giovane lavora facendole apprezzamenti pressanti. Impaurita per la presenza "assillante" la donna ha chiamato la polizia che lo ha bloccato e identificato. L’uomo, un marocchino, all’arrivo della pattuglia delle Volanti è andato in escandescenze aggredendo gli agenti, rendendo necessario l'intervento di altri poliziotti che lo hanno arrestato per atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante la concitata fase che ha portato all’arresto tre agenti sono rimasti feriti, riportando delle lesioni. La Procura ha disposto il suo trasferimento in carcere in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA