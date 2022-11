Catania, poliziotta aggredita in commissariato

Si presenta in commissariato a Catania, sembra sereno ma ad un certo punto si è accanito contro una poliziotta aggredendola. A renderlo noto è il Siulp, il Sindacato italiano Unitario Lavoratori Polizia. Il responsabile sarebbe un extracomunitario, che è stato arrestato. «La collega, a cui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione, è stata accompagnata al Pronto Soccorso e successivamente dimessa con diversi giorni di prognosi - spiega il sindacato -. A fronte di ciò, dicendo basta alle aggressioni ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, della scuola, della sanità e dei lavoratori incaricati dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità, il Siulp si ripropone per un progetto di legge di iniziativa popolare per chiedere l'istituzione di un "reato penale specifico per coloro che aggrediscono i lavoratori in divisa del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico, con pena certa e immediata". In Italia ogni 3 ore un operatore che rappresenta lo Stato sul territorio e nelle strutture di pubblica utilità, subisce un aggressione. Difendiamo la sicurezza del cittadino difendendo e tutelando la sicurezza degli operatori delle Forze dell’Ordine, degli insegnanti, dei medici, degli incaricati di pubblico servizio e di pubblica utilità».

