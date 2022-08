Catania, posata la prima pietra della nuova cittadella giudiziaria sul waterfront di viale Africa

«Questo è sicuramente un grande traguardo non soltanto per la città di Catania ma per l’intero distretto della Corte d’Appello di Catania. La posa della prima pietra della cittadella giudiziaria rappresenta una grande armonia, una grande rivoluzione, se vogliamo anche urbana, perché riusciamo coniugare il bello all’esigenza giudiziaria». Lo ha detto oggi ai giornalisti in viale Africa l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, in occasione della posa della prima pietra della cittadella giudiziaria alla quale ha preso parte insieme con il presidente della Regione Nello Musumeci.

«Gli uffici giudiziari - ha aggiunto - sono stati per troppo tempo mortificati perché tantissimi e dispersi nella città. Oggi invece li accorpiamo in un’unica struttura che diventerà anche un bell'affaccio sul mare».

«Quando realizzeremo quest’opera, e noi confidiamo nel giro di trenta mesi che questa struttura possa essere finita - ha concluso Falcone - nel frattempo penseremo ad altre strutture accessorie funzionali all’amministrazione della giustizia. Il governo della Regione si è sostituito in un certo senso all’amministrazione centrale perché, pur non rientrando nella proprie competenze, ha voluto investire in un’opera a cui nessuno più credeva e che oggi finalmente diventa realtà».

