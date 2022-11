Catania, pusher arrestato a Picanello: teneva la droga nella cassetta della posta

I carabinieri lo hanno definito il pusher “postino” perché teneva la droga nascosta nella casetta postale della casa in cui abita. Ma la sua attività è stata fermata dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 23enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il giovane era stato visto ieri sera in via Villaglori mentre prendeva contatti con un altro giovane fermo in moto davanti ad un palazzo. Dopo il 23enne ha effettuato un “prelievo” dalla cassetta della posta e ha consegnato qualcosa al centauro che si è poi immediatamente allontanato.

Il pusher “postino” è stata poi fermato dai carabinieri quando sembrava in procinto di fare una nuova consegna. È stato perquisito e trovato in possesso, nella tasca dei pantaloni, di 5 buste in cellophane contenenti ciascuna 6,5 grammi di marijuana ed un involucro contenente 3,15 grammi di cocaina oltre a 170 euro ritenuto provento dello spaccio.

La perquisizione, estesa anche all’interno della cassetta della posta del palazzo dove abita il giovane, ha dato modo ai militari di trovare complessivamente altri 9 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, mentre, presso l’abitazione del giovane sono stati trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e vario materiale per il confezionamento della droga.

A seguito dell’ispezione del telefono cellulare in uso al 23enne i Carabinieri hanno riscontrato vari messaggi “WhatsApp” con i quali il “postino” stabiliva il prezzo dello stupefacente e le modalità di consegna agli acquirenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

