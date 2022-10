Questore chiude il Filenz dopo la sparatoria

Il Filenz chiude per sette giorni, l'Afro Bar per cinque. Se per il locale della Playa il provvedimento del Questore è frutto dei controlli nella stagione estiva, quello per la discoteca della Vecchia Dogana è invece scaturito dalla sparatoria di sabato notte. Il titolare, Alessandro Scardilli, domenica pomeriggio ha chiesto l’intervento delle Volanti dopo aver trovato alcuni bossoli all’ingresso del locale. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a ricostruire quanto è accaduto: alle 4,30 un uomo vestito di scuro e con il volto travisato, dopo aver avuto uno scontro con un addetto alla sicurezza, ha estratto la pistola e ha sparato ai piedi di uno dei vigilantes. Che fortunatamente non è stato ferito.

La Questura evidenzia che il locale è stato luogo di un «episodio che rappresenta grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in rapporto allo svolgimento della vita di relazione e che suscita allarme sociale». I vertici della polizia catanese inoltre spiegano che «la sospensione risponde all’esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini».

Non è la prima volta che, nella zona della Vecchia Dogana, avvengono episodi di violenza. Lo scorso aprile, una rissa avvenuta in una serata disco organizzata all'interno dell'Ecs Dogana Club si è trasformata in un conflitto a fuoco con due feriti.

