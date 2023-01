Catania, ragazzo picchiato e gambizzato a Nesima: è giallo

Una spedizione punitiva in piena regola. Anche se il modus operandi può far pensare a un avvertimento in perfetto stile mafioso. Un 22enne (G.G. le iniziali), ieri nel tardo pomeriggio, è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di persone al viale delle Medaglie D’Oro a Catania. Poi uno del branco ha tirato fuori una pistola e sparato colpendolo alla gamba.

Il giovane, che è incensurato ma è parente di due noti pregiudicati catanesi, è stato trasportato al Pronto Soccorso del San Marco. Immediatamente i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine. E infatti, alle 8 di sera, sono arrivati i carabinieri che hanno interrogato la vittima che non è pericolo di vita. Il ferito non ha saputo fornire molti dettagli agli investigatori che hanno immediatamente avviato una caccia agli aggressori.

Sulla scena del crimine sono stati svolti i relativi accertamenti e i carabinieri di piazza Dante - che indagano sul caso - stanno anche cercando telecamere di videosorveglianza che possano aver registrato qualcosa di utile all’inchiesta. Non c’è al momento una pista privilegiata: potrebbe essere un regolamento di conti per una questione privata. Ma visti i legami di famiglia con indagati del recente blitz Zeus che ha disarticolato il clan dei Cursoti Milanesi si sta cercando di verificare possibili collegamenti con la criminalità organizzata e le tensioni nel mondo dello spaccio.

