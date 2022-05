Catania, scoperto un garage di Cibali pieno di droghe: arrestato un 47enne

Aveva un garage pieno di droga nel quartiere Cibali. Ma il deposito di sostanze stupefacenti è stato scoperto dalla Polizia di Stato etnea che ha ha arrestato in flagranza di reato un 47enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina e marijuana.

La Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata, nel corso di un'attività di controllo ha perqusito un garage in zona Cibali di proprietà del 47enne arrestato. All'interno del box gli agenti hanno rinvenuto una ingente quantità di stupefacenti: 176 chilogrammi di hashish, 700 grammi di cocaina e 780 grammi di marijuana, racchiusi in buste di plastica, alcune delle quali sottovuoto.

É stato, altresì, rinvenuto e sottoposto a sequestro materiale vario (bilancini, buste di cellophane, apparecchi per il sottovuoto) utile per la pesatura e per il confezionamento in dosi delle droghe.

Secondo i calcoli degli investigatori, tutta quella quantità di stupefacenti, qualora immessa sul mercato e vendute al dettaglio, raggiungerebbe un valore complessivo stimabile in almeno 1 milione di euro.

Il 47enne è stato rinchiuso nel carcere di Noto.

