Nuova postazione di bike sharing a Catania

Una nuova postazione, dedicata al servizio di bike sharing, per potenziare la mobilità integrata a Catania. Stamattina la presentazione in piazza Abramo Lincoln. “Una città come la nostra deve guardare al futuro e focalizzarsi sulla mobilità sostenibile - afferma il vicecommissario del Comune di Catania Bernardo Campo -, vogliamo attrezzarci per rispettare i parametri europei in un contesto strategico come quello viario. Bisogna ridurre l’emissione inquinanti all’interno del centro storico, che non va chiuso alle auto, per renderlo molto più sostenibile”. Mobilità integrata in un contesto, come quello di piazza Abramo Lincoln, circondato dal traffico. “Continuiamo il nostro percorso sulla mobilità sostenibile e la mobilità condivisa - sottolinea l’amministratore unico dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania Giacomo Bellavia- abbiamo cominciato con il “Car Sharing” e ora, con il Bike Sharing, abbiamo 37 postazioni in 37 diversi punti nevralgici della città. Questo consentirà a tutti gli utenti di approcciarsi ad un servizio conveniente”. Le due ruote ecologiche che mettono in collegamento i vari quartieri di Catania. “Bisogna fare un plauso all’amministrazione e all’amministratore unico dell’Amts Bellavia- spiega Paolo Ferrara, presidente del III municipio- questo tipo di iniziative sposano in pieno la volontà della cittadinanza per avere una Catania più green e vivibile. Avere questi mezzi dinamici e facili da utilizzare possono ridurre notevolmente il traffico nelle nostre strade”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA