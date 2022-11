Catania, sì ai lavori per la nuova strada di accesso all'aeroporto

Il Comune di Catania ha dato l'ok alla realizzazione della strada di collegamento via Fontanarossa – Bretella Nord, area parcheggio ex campo sportivo e l'ampliamento del parcheggio P6. Il provvedimento è stato firmato dal commissario straordinario Federico Portoghese coi poteri della giunta comunale,

L’obiettivo - spiega una nota di palazzo degli Elefanti - è quello di garantire una migliore funzionalità dei collegamenti tra la città di Catania e l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, come previsti dal Masterplan aeroportuale dell’Ente Gestore Sac Società Aeroporto Catania.

Poiché sussistono le condizioni e la fattibilità per il transito da demanio comunale a demanio statale, viene garantita l’immissione in possesso anticipata dell’area demaniale da parte del Comune di Catania in favore dell’Enac per conto del Demanio pubblico, del tratto della via Fontanarossa, utile a migliorare gli accessi viari all’aerostazione.

A realizzare le opere sarà la Sac, che ha già assegnato l’appalto per l’ampliamento della via Fontanarossa, dalla rotatoria all’ingresso dell’aerostazione che dalle due corsie attuali, passerà a tre corsie di marcia.

In sei mesi di lavori saranno realizzati i collegamenti pedonali anche con la stazione Rfi, piantumate nuove alberature e avviata una generale riqualificazione dell’arteria, vera e propria porta d'ingresso per l’aerostazione. Prevista anche la rimozione dei 39 alberi che attualmente occupano i lati della carreggiata, che saranno sostituiti con la piantumazione di oltre 500 nuovi arbusti, secondo il piano di sviluppo ambientale concordato tra la Sac e il Comune di Catania.

«Un ottimo progetto che siamo certi contribuirà a elevare gli standard del nostro aeroporto -ha detto il Commissario Straordinario del Comune Federico Portoghese-. Abbiamo recuperato il ritardo delle procedure causato dalle rotazioni dei dirigenti del Patrimonio Comunale ed esprimo piena soddisfazione per la sinergia tra il Comune e la Sac e la sintonia con l’Enac, ci permette di fare un altro passo in avanti per dare una caratura internazionale all’aeroporto di Fontanarossa».

«Ringrazio il commissario Portoghese - ha detto l’Ad della Sac Nico Torrisi - per aver finalmente accelerato l’iter di un intervento troppo a lungo rimasto fermo -ha commentato-. I lavori sulla via Fontanarossa ci consentiranno di riqualificare la via di accesso all’aerostazione che da decenni attende interventi in termini di fruibilità e decoro e permetteranno inoltre di migliorare il collegamento pedonale con la stazione Rfi. Si tratta -ha concluso Torrisi- del più importante intervento di riqualificazione della viabilità dell’aerostazione degli ultimi tempi, che ridarà dignità alla via di accesso dell’aeroporto Hub del Mediterraneo».

Il progetto delle compensazioni ambientali comprenderà anche la realizzazione di percorsi ciclabili per il collegamento tra la stazione ferroviaria e la via S. Maria Goretti (fino alla nuova rotatoria); la caratterizzazione verde del tratto sud della via Fontanarossa, tra la rotatoria di recente realizzazione e l’aerostazione e della nuova bretella di collegamento tra l’anello esterno dei parcheggi aeroportuali e la via S. Maria Goretti, arteria quest’ultima che verrà sistemata.

