Catania sogna la bandiera blu per la spiaggia della Plaia

Catania sogna la sua bandiera blu per la spiaggia della Plaia. L’iniziativa è dell’Amministrazione, concertata con gli stabilimenti balneari, ed è stata lanciata durante la presentazione dell’ordinanza per la sicurezza in mare emanata dalla Capitaneria di Porto.

«In questi giorni – ha spiegato l’assessore Cristaldi- abbiamo avuto il riconoscimento della bandiera verde che segnala la grande attenzione verso i minori sia delle nostre spiagge libere e sia dei lidi. Negli ultimi due anni abbiamo messo le condizioni per fare avere la bandiera blu alla nostra Plaia: un obiettivo possibile a cui lavoriamo in silenzio da mesi per migliorare gli aspetti fino a ora deficitari, tra questi la raccolta differenziata dei rifiuti, che da quest’anno diventerà obbligatoria e che uno dei parametri indispensabili per puntare alla vetta della qualità del mare e dei servizi annessi. con la Bandiera blu, che significa anche uno scatto d’orgoglio per la comunità locale che punta a un obiettivo tanto ambizioso quanto possibile ».

IL dossier alla fondazione internazionale FEE che attribuisce il riconoscimento della bandiera blu sarà inoltrato entro il prossimo 18 dicembre.

«L’opportunità della bandiera Blu - ha detto il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi - può rivelarsi un ulteriore volano di crescita e opportunità occupazionale. E' necessario un impegno comune e la collaborazione di ogni componente del sistema perché il mare della Plaia sia un’offerta vincente».

Bonaccorsi ha annunciato di avere concordato con il presidente dell’Autorità portuale Francesco Di Sarcina la possibilità che i bus della linea D, che dal centro cittadino conducono alla Plaia, già nei prossimi giorni passino dentro il porto per aumentare la velocità del mezzo di trasporto pubblico.

L’assessore allo Sport Sergio Parisi ha invece sottolineato l’importanza del rapporto mare-sport e ha evidenziato come la Plaia anche quest’anno ospiterà eventi e manifestazioni sportive di rilievo nazionale in impianti di beach soccer e beach volley.

Il contrammiraglio Russo ha illustrato in sintesi l’attività di sicurezza che svolge la Capitaneria per i bagnanti e le imbarcazioni che viene accuratamente svolta nel periodo estivo, affinché la stagione balneare si possa svolgere in massima sicurezza, elemento imprescindibile per la tutela dei cittadini.

Ignazio Ragusa, presidente del sindacato dei lidi balneari, ha evidenziato “l’ottima sinergia con l’Amministrazione Comunale”, ribadendo l’impegno dei gestori alla raccolta differenziata che è uno degli elementi fondamentali per ottenere la bandiera Blu, ha sottolineato “come i lavori per l’illuminazione di tutto il viale Kennedy siano già in stato avanzato di realizzazione e questo uno straordinario risultato che attendevamo da parecchi anni".

