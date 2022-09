Catania, sosta selvaggia in Piazza Europa: multe a tappeto dei carabinieri

Multe a tappeto dei carabinieri in Piazza Europa dove sono state riscontrate condotte pericolose di automobilisti e centauri che mettono in pericolo residenti ed utenti della strada.

I militari hanno “colpito” la sosta “selvaggia” dei centauri nelle zone pedonali o comunque non assegnate allo stallo di motoveicoli ed interdetto l’ingresso alla zona del “Borghetto Europa” anche per scongiurare manovre pericolose lungo le scale di accesso alle attività commerciali e ai locali presenti a tutela delle numerose persone presenti. Una cinquantina di persone è stata identificata e sono state elevate multe per oltre 10.000 euro.

