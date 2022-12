Catania, strisce blu, auto elettriche e ibride: che cosa cambia con il 2023

Con il 2023 novità in arrivo per la sosta a Catania: sono esentati dalla tariffa su strisce blu soltanto i veicoli "full electric". Lo ha comunicato il Comune di Catania. A partire dal 1° gennaio 2023 la sosta gratuita negli stalli sarà consentita ai soli veicoli e mezzi totalmente elettrici, e quindi a emissioni zero, con riferimento ai soli residenti nel Comune di Catania. Pertanto, sempre a partire da tale data, i veicoli e mezzi ibridi saranno tenuti al pagamento della tariffa di sosta. I precedenti pass cartacei per auto ibride/elettriche rilasciati dal Comando di Polizia Locale cessano la loro validità al 31/12/2022.

