Catania: tra Gdf, Comune e città metropolitana siglato protocollo a tutela della spesa pubblica

È stato sottoscritto stamane il protocollo d’intesa tra il Comune di Catania e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, volto a rafforzare la collaborazione tra le due Istituzioni, allo scopo di garantire un’efficace azione a tutela della spesa pubblica.

L’iniziativa segue di qualche giorno la firma di un analogo documento tra la Città Metropolitana di Catania e le Fiamme Gialle etnee.

Con i due accordi le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza dei due Enti Locali etnei, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR.

In particolare, i protocolli sottoscritti - frutto delle intese tra il Commissario Straordinario per il Comune e la Città Metropolitana di Catania, Dott. Federico Portoghese e il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Antonino Raimondo – prevedono che i citati Enti territoriali, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy, effettuino con i propri uffici preliminari approfondimenti dei dati e delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie funzioni e selezionino, così, qualificati input informativi da trasmettere alla Guardia di Finanza.

Il Comando Provinciale del Corpo e i propri Reparti dipendenti svilupperanno tali notizie per orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti di natura economica e finanziaria.

Gli esiti di tali accertamenti, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla riservatezza della fase istruttoria contabile, saranno poi segnalati alla Città Metropolitana o al Comune di Catania per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e l’assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti.

In questo modo, potenziando le procedure e garantendo la circolarità informativa, si renderà ancor più mirata ed efficiente l’azione di controllo nel delicato settore della tutela della spesa pubblica nazionale ed europea, con una particolare attenzione anche al corretto utilizzo della quota di competenza delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La sottoscrizione dei due documenti consolida, nel rispetto dei relativi compiti e funzioni il ruolo:

- del Comune e della Città Metropolitana quali Enti capaci di individuare progetti, strumenti e competenze che permettano di rilanciare il territorio etneo;

- quello della Guardia di Finanza, quale moderna forza di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, costantemente impegnata con una serrata attività preventiva e repressiva contro ogni forma di frode per garantire il corretto impiego delle risorse destinate, con importanti sforzi finanziari, alle fasce più bisognose della popolazione.

