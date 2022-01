Catania, trovato in auto con cocaina e soldi: arrestato 41enne

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato in flagranza un 41enne catanese, in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio realizzato nella zona del quartiere di Nesima per il contrasto della criminalità in genere ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno sottoposto a controllo il 41 enne che, in quel momento, si trovava all’interno della propria auto parcheggiata in viale Antoniotto Uso di Mare, nei pressi della rotatoria di San Nullo. L'uomo è stato trovato in possesso di 1.144 euro, somma ritenuta provento dello spaccio, e di 18 dosi di cocaina, occultata all’interno dell’abitacolo dell’autovettura. Per lui disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

