Catania TU GO, con 1,70 euro al mese l'abbonamento integrato per bus e metro

Arriva l’iniziativa “Catania TU-GO” per favorire una mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo diffuso dei mezzi pubblici, bus e metro, abbattendo il costo degli abbonamenti fino al valore simbolico di 20 euro all’anno (1,70 al mese) per tutte le corse del trasporto urbano su gomma e rotaia, grazie all’utilizzo dei fondi UE per questa finalità. Il progetto sarà presentato il 31 marzo alle 10,30 nella sala giunta di palazzo degli elefanti.

All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, l’assessore alle politiche comunitarie e transizione green Sergio Parisi, l’assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono, il direttore generale di FCE Salvo Fiore, l’Amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia.

La sottoscrizione dell’abbonamento integrato tra i due mezzi di trasporto che scatterà nei prossimi giorni, avverrà tramite il portale digitale Catania Semplice del sito istituzionale del Comune di Catania e consentirà anche l’accesso gratuito ai parcheggi scambiatori, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo dell’auto privata per muoversi in Città. Previsti anche abbonamenti gratuiti, per la sola rete AMTS, per i cittadini con disabilità.

