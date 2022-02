Catania, un salto indietro nel tempo con il venditore in bici ricolma di "panari"

Passeggiando per il centro storico di Catania, e precisamente in piazza Duomo, può anche capitare di imbattersi in un venditore di "panari". L'uomo, nella foto di Orietta di Scardino, gira con un bicicletta stracolma di "panari", cesti intrecciati che riportano alla civiltà contadina e comunque ad un tempo che oggi appare lontano da noi mille e mille miglia. Una volta venivano utilizzati anche tra vicini di casa che abitando nei palazzi potevano scambiarsi qualcosa con quel mezzo di "trasporto". Da qualche parte sicuramente si utilizzano ancora.

