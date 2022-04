Catania, verifiche di sicurezza col sistema Rafael lungo la Tangenziale Ovest

Nell’ambito del progetto Rafael, nelle notti comprese tra martedì 5 e giovedì 7 aprile, la Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa sulla carreggiata in direzione Messina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Gravina di Catania e lo svincolo dell’A18 direzione San Gregorio-Paesi Etnei per poter procedere ad una verifica dei sensori installati nel viadotto San Paolo e del sistema di pesatura dinamica dei mezzi in transito. I lavori si svolgeranno in fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 5 del mattino successivo. Lo rende noto l’Anas. Sarà indicato un itinerario alternativo segnalato in loco. Il Progetto Rafael di ricerca industriale del PNR 2015-2020 elaborato da un vasto partenariato nazionale (Anas, Tim, Ingv) guidato da Enea, mira a realizzare un sistema di analisi e previsione del rischio di eventi naturali estremi che consenta, sulla base di indicazioni fornite da sensori di varia natura (remote sensing, sensori ambientali, sismici e geodinamici) e dalle previsioni meteorologiche, di elaborare scenari di eventi che potrebbero verificarsi sul breve-medio termine identificandone i possibili rischi per le infrastrutture critiche primarie (reti elettriche, telefoniche, idriche, viarie) fornendo una stima dei possibili impatti sui servizi e delle conseguenze sulla popolazione. È stata scelta la Tangenziale di Catania - sotolinea l’Anas - in quanto «significativa sia dal punto di vista dell’importanza per la circolazione, essendo una delle arterie più trafficate del Sud Italia, sia poiché potenzialmente esposta ad eventi calamitosi di varia natura, sia sismici che vulcanici».



