Catania, vietata la vendita di superalcolici nei pressi del Duomo nei giorni di fine anno

Per contribuire a garantire l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti ai festeggiamenti di fine anno e capodanno in piazza Duomo, il Commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, ha firmato una specifica ordinanza sul divieto di vendita di superalcolici e bevande in vetro o lattine. Lo ha annunciato il Comune in una nota.

Il provvedimento, in particolare, in occasione dei concerti dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre, vieta a partire dalle ore 20, ai gestori di pubblici esercizi che operano nel raggio di 200 metri da piazza Duomo, la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e, inoltre, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine (consentita la distribuzione in bicchieri monouso).

