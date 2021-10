Catania, 410 mila euro per allestire la biblioteca ai Gesuiti

Finanziato con 410 mila euro l'allestimento della nuova sede della Biblioteca regionale di Catania, che sarà ospitata nel complesso monumentale dei Gesuiti, di recente sottoposto a restauro. Lo ha deciso il governo regionale nell’ultima seduta di Giunta, in vista del completamento dei lavori nella storica struttura per fare posto alla biblioteca ed emeroteca della Regione, oggi sistemata nel palazzo centrale della università. "Stiamo provvedendo - afferma il presidente Musumeci - a consentire l’effettivo trasferimento di un enorme patrimonio librario nello storico edificio in via Crociferi. Mettiamo così questo fondamentale spazio educativo e culturale nelle condizioni di garantire, nei nuovi locali, la migliore fruizione da parte dei lettori e degli studiosi».



