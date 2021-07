Catania: c'è Italia Inghilterra, niente isola pedonale sul Lungomare

Al fine di agevolare il rientro nelle abitazioni dei residenti della zona del Rotolo e delle aree adiacenti, in tempo utile per assistere in tv alla finale di Euro 2020 Italia Inghilterra, alle ore 21,00, l'Amministrazione Comunale ha sospeso, solo per domenica 11 luglio, la chiusura serale del Lungomare al traffico veicolare.

Restano confermate le pedonalizzazioni dalle ore 18,30 alle 23,30 del Lungomare nelle successive domeniche di luglio, precedentemente disposte dal sindaco Pogliese.

