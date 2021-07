Catania, defibrillatore donato dalla Sidra in piazza Europa

Dopo il defibrillatore installato a Piazza Mancini Battaglia, questa mattina, è stato installato in Piazza Europa il secondo defibrillatore donato da Sidra alla città di Catania. All'inaugurazione dell'importante strumento salvavita erano presenti Sara Pettinato, presidente della quarta Commissione consiliare Sanità e promotrice dell'iniziativa (sono già 9 i defibrillatori che grazie alla sua attività sono stati installati in città), il vicepresidente di Sidra Dario Moscato che ha portato i saluti del presidente Fabio Fatuzzo e dell'altro membro del Cda Marco Navarria, assessore allo Sport e alle Politiche comunitarie Sergio Parisi e Fabio Finocchiaro capo della Direzione Politiche comunitarie del Comune di Catania.

"Ringrazio Sidra per avere donato questo secondo preziosissimo strumento medico alla città - dichiara Sara Pettinato - che si va ad aggiungere agli altri sette già installati nelle vie di Catania e a cui ne seguiranno molti altri. Il defibrillatore è un presidio salvavita che se usato tempestivamente può evitare il decesso e permette di garantire prezioso tempo utile all’arrivo dei soccorsi medici. Abbiamo tutti noi davanti agli occhi le drammatiche immagini del calciatore danese Christian Eriksen, che ha avuto un arresto cardiaco durante l’Europeo, ma che è stato possibile salvare grazie alla disponibilità di un defibrillatore in dotazione al personale medico. Il mio auspicio è che possano essere sempre di più i defibrillatori presenti nel territorio catanese. Ricordiamo che il defibrillatore è semiautomatico, infatti basterà solo accenderlo premendo il tasto 'on' e poi lo strumento inizierà a dare informazioni sulla procedura da seguire: esatto posizionamento delle placche, quando defibrillare se il ritmo cardiaco è in sofferenza. Salvare la vita a chiunque possa incorrere in un arresto cardiaco si può". L'assessore Parisi ha portato i saluti del sindaco Salvo Pogliese e sottolineato il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale alla lodevole iniziativa della Pettinato "per creare una rete di defibrillatori nelle vie di Catania e negli impianti sportivi".

