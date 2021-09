Catania, giornate di passione sulla Circonvallizione: traffico bloccato in direzione Nesima, ecco perché

Traffico letteralmente bloccato sulla Circonvallazione di Catania in direzione Nesima e automobilisti imbufaliti imbottigliati nel caos senza via d'uscita. Per il secondo giorno consecutivo imboccare l'arteria che costeggia il centro cittadino etneo è una vera e propria odissea. Nel momento in cui vi scriviamo ci sono almeno 3,5 chiilometri di coda a partire dal Tondo Gioeni fino ad arrivare a Nesima.

Con le tante rotatorie e i diversi tornaindietro presente sulla Circonvallazione, il traffico si riverbera anche sulle vie limitrofe con rallentamenti in via San Paolo, in via San Nullo e in via Miceli.

Secondo quanto riferito dai vigili urbani di Catania, la paralisi del traffico in direzione Nesima-Misterbianco è causata da lavori di bitumazione della sede stradale. Anche ieri stessa storia. A farne le spese soprattutto gli automobilisti che per percorrere pochi chilometri stanno impiegando anche ore tanto la situazione è congestionata. Qualcuno starà certamente pensando: «Ma perché questi lavori non li fanno di notte?». Ma evidentemente nessuno ha pensato ai disagi che i lavori di asfaltatura avrebbero creato ai catanesi in una settimana comunque di ripresa e apertura di tante imprese dopo la pausa estiva e quindi di traffico in aumento.

