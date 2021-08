Catania, "rider" della droga consegnava a domicilio marijuana e cocaina

Utilizzando autovetture o motocicli presi a noleggio, consegnava marijuana e cocaina anche a domicilio dopo aver ricevuto al telefono le ordinazioni da parte dei clienti. E’ quanto i carabinieri contestano ad un 26enne abitante nel quartiere di San Cristoforo a Catania, arrestato in flagranza di reato per detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato all’angolo tra le vie Regina Bianca e Principe Nicola mentre era alla guida di una Fiat Stilo noleggiata e trovato in possesso di 42 grammi di marijuana, 7 grammi di cocaina e 130 euro in contanti. Durante una perquisizione in casa sua ha consegnato spontaneamente ai militari altri 3 grammi di marijuana che nascondeva all’interno di un barattolo in cucina.

L’analisi chimica delle sostanze stupefacenti sequestrate ha stabilito che dalla cocaina si sarebbero potute ricavare circa 30 dosi, mentre dalla marijuana, classificata come «amnesia haze», circa 300.

L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo direttissima.



