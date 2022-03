Chiede soldi per restituire un cellulare, arrestato

Un giovane di 28 anni è stato arrestato la notte scorsa a Catania dalla Polizia di Stato con l'accusa di estorsione: aveva contattato la vittima del furto di un cellulare, pretendendo del denaro per la sua restituzione pena ritorsioni. La vittima in quella occasione aveva consegnato il denaro richiesto. All’appuntamento per la restituzione del cellulare il giovane avrebbe preteso con minacce il pagamento di altre 70 euro, che la vittima gli ha consegnato prima di chiamare il 112.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA