Commemorazione dei Defunti, a Catania nuovo piano viario e pulizia straordinaria del cimitero

Un piano viario e organizzativo dei flussi del traffico veicolare, per fare fronte al tradizionale afflusso di cittadini per la visita ai Defunti, nei giorni di martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre, è stata varato dal Comune di Catania.

Per i due giorni le aree limitrofe al Cimitero di via Acquicella saranno presidiate costantemente dal personale della Polizia Municipale per evitare code, ingorghi e parcheggi selvaggi di automobili nelle zone del Camposanto di Zia Lisa.

All’interno del cimitero di via Acquicella sono state completate tutte le operazioni di pulizia straordinaria e di ripristino eseguite dagli operatori della Multiservizi e della direzione Ecologia. Un’azione incisiva per restituire ordine e decoro alle aree cimiteriali, con lo scerbamento nei viali alberati, tra le tombe a cielo aperto e l’igienizzazione dei vialetti.

Il cimitero di Zia Lisa rimarrà aperto ogni giorno dalle ore 7,00 alle 17,00. Le confraternite osserveranno il seguente orario: domenica 31 Ottobre dalle ore 8,00 alle ore 12,00; lunedì̀ chiuse. Martedì 1 e Mercoledì 2 novembre dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti saranno sospesi tutti i permessi per l’ingresso veicolare nell’area del Cimitero, che nei giorni di martedì e mercoledì sarà completamente ad accesso pedonale.

Gli ingressi per i veicoli destinati al trasporto degli invalidi e dei mezzi per accompagnare persone in grado di non deambulare saranno consentiti dalle ore 12.00 alla chiusura del cimitero.

Il Comune, inoltre metterà inoltre a disposizione due auto, dalla ore 9,00 alle 14,00 all’ingresso, con personale comunale che provvederà ad accompagnare gli anziani con difficoltà di deambulazione alle visite ai defunti.

Saranno incrementati e potenziati i servizi Amts per Acquicella (Cimitero), con la riattivazione della linea F Ovest - Sanzio - Cimitero e la circolare 448F Cannizzaro - Cimitero. Per agevolare l’arrivo con il mezzo pubblico al Camposanto è stata istituita anche una Navetta Stazione Centrale – Cimitero con il seguente percorso: Stazione C.le, Via 6 Aprile, Via Vitt. Emanuele, Via Porticello, Via Alcalà, Via C. Colombo, Via D. Tempio, Faro Biscari, Via Acquicella Porto, Via Adamo, Via della Concordia, Via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), Via Acquicella, Via della Concordia, Via Adamo, Via Acquicella Porto, Faro Biscari, Via D. Tempio, Via C. Colombo, Via Mulino S. Lucia, Via Dusmet, Via 6 Aprile, Stazione C.le.

Sempre in ottica di migliorare il servizio di trasporto e limitatamente ai giorni 1 e 2 novembre, la circolare 602 sarà sdoppiata in “circolare esterna” e il capolinea sarà effettuato al Cimitero.

Ulteriori dettagli sui percorsi delle linee Amts sono disponibili sul sito internet dell’Azienda del Trasporto pubblico locale.

